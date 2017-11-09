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Elçin, rol çalmaya çalışan oyuncuyu gözleriyle dövdü

Mutluluk Zamanı filminin galasında yan rolde oynayan Dilşad Şimşek, başrol oyuncusu Barış Arduç'un yanına koşunca Elçin Sangu çok bozuldu. Sangu'nun Şimşek'e bakışları olay oldu

Elçin, rol çalmaya çalışan oyuncuyu gözleriyle dövdü

Mutluluk Zamanı filminin galasında yan rolde oynayan Dilşad Şimşek, başrol oyuncusu Barış Arduç'un yanına koşunca Elçin Sangu çok bozuldu. Sangu'nun Şimşek'e bakışları olay oldu

09 Kasım 2017 Perşembe 13:07
Elçin, rol çalmaya çalışan oyuncuyu gözleriyle dövdü
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GİŞE rekoru kırması beklenen Mutluluk Zamanı filminin galası dün gece yapıldı. Filmde tek bir sahnesi olan oyuncu  Dilşad Şimşek'in hareketleri gala gecesine damga vurdu. Şimşek, başrol oyuncusu  Elçin Sangu'dan önce  Barış Arduç'un yanına koşunca Sangu ters ters baktı.

ELÇİN'İN BAKIŞLARA DİKKAT!

Dilşad Şimşek'in göğüs dekolteli kırmızı elbisesini görenler, "Başrol oyuncusu  Elçin Sangu'dan rol çalmaya çalışıyor." yorumunu yaparken, Sangu'nun bakışları da "Bu ne giymiş?" der gibiydi. Ayrıca Şimşek, başrol oyuncularından önce koşturmasıyla da olay oldu.

İşte Elçin'in bakışları:

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Dilşad ŞimşekElçin SanguMagazin
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