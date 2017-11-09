Elçin, rol çalmaya çalışan oyuncuyu gözleriyle dövdü

GİŞE rekoru kırması beklenen Mutluluk Zamanı filminin galası dün gece yapıldı. Filmde tek bir sahnesi olan oyuncu Dilşad Şimşek'in hareketleri gala gecesine damga vurdu. Şimşek, başrol oyuncusu Elçin Sangu'dan önce Barış Arduç'un yanına koşunca Sangu ters ters baktı.
ELÇİN'İN BAKIŞLARA DİKKAT!
Dilşad Şimşek'in göğüs dekolteli kırmızı elbisesini görenler, "Başrol oyuncusu Elçin Sangu'dan rol çalmaya çalışıyor." yorumunu yaparken, Sangu'nun bakışları da "Bu ne giymiş?" der gibiydi. Ayrıca Şimşek, başrol oyuncularından önce koşturmasıyla da olay oldu.
İşte Elçin'in bakışları:
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