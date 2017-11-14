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Elçin'in sevgilisinden Barış'ı çıldırtacak gönderme!

Sevgilisi Elçin Sangu'nun öpüşme sahneleri esnasında salonu terk eden Yunus Özdiken'in "İsviçre'de büyümedik" sözleriyle Barış Arduç'a gönderme yaptığı ortaya çıktı

Elçin'in sevgilisinden Barış'ı çıldırtacak gönderme!

Sevgilisi Elçin Sangu'nun öpüşme sahneleri esnasında salonu terk eden Yunus Özdiken'in "İsviçre'de büyümedik" sözleriyle Barış Arduç'a gönderme yaptığı ortaya çıktı

14 Kasım 2017 Salı 14:55
Elçin'in sevgilisinden Barış'ı çıldırtacak gönderme!
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' KİRALIK Aşk' dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan  Elçin Sangu ile  Barış Arduç'un yeni projeleri olan 'Mutluluk Zamanı' filmi geçen günlerde vizyona girdi.

ÖPÜŞME SAHNELERİNİ İZLEYEMEMİŞTİ

Elçin Sangu ve  Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı 'Mutluluk Zamanı' filmin galası  İstanbul ve  Ankara'da yapıldı. Filmin  İstanbul'daki galasına  Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken de katıldı. Filmdeki romantik öpüşme sahneleri başlayınca  Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken sessizce salondan çıktı, o sahneler bitince de gelip yerine oturdu.

"AMERİKA YA DA İSVİÇRE'DE BÜYÜMEDİK"

Yunus Özdiken konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Elçin'e ve işine saygı duyuyorum. Kendisine de çok güveniyorum. Çok profesyonel bir kişidir. Ne kadar iyi eğitim alırsanız veya büyütülürseniz büyütülün bu topraklarda belli bir bakış açısı ile büyütülüyorsunuz.  Amerika veya  İsviçre'de büyümedik. Benim kişisel tercihim bu tarz sahneleri izlememek yönünde.

​"O KADAR DA ÖZGÜRLÜĞÜM OLSUN"

Ama bu ne yapılan işe sinirlendiğim ya da profesyonelliğinden emin olmadığım, şüphelendiğim anlamına gelmiyor. Gayet samimi bir izlemekten hoşlanmama duygusu. O kadar da özgürlüğüm olsun."

BARIŞ ARDUÇ'A GÖNDERME

Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken'in ' ' İsviçre'de büyümedik'' sözleriyle 9 Ekim 1987'de  İsviçre'de doğan  Barış Arduç'a gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı.

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İstanbulIsviçreBarış ArduçElçin SanguMagazin
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