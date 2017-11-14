Elçin'in sevgilisinden Barış'ı çıldırtacak gönderme!

' KİRALIK Aşk' dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Elçin Sangu ile Barış Arduç'un yeni projeleri olan 'Mutluluk Zamanı' filmi geçen günlerde vizyona girdi.

ÖPÜŞME SAHNELERİNİ İZLEYEMEMİŞTİ

Elçin Sangu ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı 'Mutluluk Zamanı' filmin galası İstanbul ve Ankara'da yapıldı. Filmin İstanbul'daki galasına Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken de katıldı. Filmdeki romantik öpüşme sahneleri başlayınca Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken sessizce salondan çıktı, o sahneler bitince de gelip yerine oturdu.

"AMERİKA YA DA İSVİÇRE'DE BÜYÜMEDİK"

Yunus Özdiken konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Elçin'e ve işine saygı duyuyorum. Kendisine de çok güveniyorum. Çok profesyonel bir kişidir. Ne kadar iyi eğitim alırsanız veya büyütülürseniz büyütülün bu topraklarda belli bir bakış açısı ile büyütülüyorsunuz. Amerika veya İsviçre'de büyümedik. Benim kişisel tercihim bu tarz sahneleri izlememek yönünde.

​"O KADAR DA ÖZGÜRLÜĞÜM OLSUN"

Ama bu ne yapılan işe sinirlendiğim ya da profesyonelliğinden emin olmadığım, şüphelendiğim anlamına gelmiyor. Gayet samimi bir izlemekten hoşlanmama duygusu. O kadar da özgürlüğüm olsun."

BARIŞ ARDUÇ'A GÖNDERME

Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken'in ' ' İsviçre'de büyümedik'' sözleriyle 9 Ekim 1987'de İsviçre'de doğan Barış Arduç'a gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı.