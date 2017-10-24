Elçin'in paylaşımını gören "Barışla mutlaka aşk yaşamalısın" diyor

BİRLİKTE rol aldıkları 'Kiralık Aşk' dizisi ile büyük beğeni toplayan Barış Arduç ve Elçin Sangu, 'Mutluluk Zamanı' filmi ile sinema severlerle buluşmaya hazırlanıyor.

AYNI ODADA SABAHLADIKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

Hayranları tarafından birbirlerine yakıştırılan ikilinin filmin çekimlerinde aynı odada sabahladıkları iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Konuyla ilgili açıklama yapan Elçin Sangu, "Kendi sapık zihinlerini başkası üzerinden yalan haberlerle yazan ve altına imza atan kişi ve kişiler hakkında hukuki işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer vermişti.

ELÇİN FİLM AFİŞİNİ PAYLAŞIP, YORUMA KAPATTI

Bu dedikodular henüz zihinlerdeki tazeliğini korurken, Elçin Sangu'nun film afişini paylaşması ikili hakkındaki "birbirlerine çok yakışıyorlar, siz mutlaka aşk yaşamalısınız" yorumlarını da beraberinde getirdi. Güzel oyuncunun paylaştığı afiş kısa sürede 340 bine yakın beğeni alırken, paylaşımın yoruma kapatılması dikkat çekti.

İşte 'Mutluluk Zamanı' filminin afişi;