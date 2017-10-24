Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107716
ALTIN
152.604
DOLAR
3.7117
STERLİN
4.8948
EURO
4.3662
Aşırı tuz diyalize götürüyor
Aşırı tuz diyalize götürüyor
Telefonu uykuya tercih ediyorlar
Telefonu uykuya tercih ediyorlar
23 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
23 Ekim 2017 Alanya -...
banner468

Elçin'in paylaşımını gören "Barışla mutlaka aşk yaşamalısın" diyor

Barış Arduç'un birlikte rol aldığı 'Mutluluk Zamanı' filminin afişinin paylaşan Elçin Sangu için "Birbirinize çok yakışıyorsunuz. Barış'la mutlaka aşk yaşamalısınız" yorumları yapıldı

Elçin'in paylaşımını gören "Barışla mutlaka aşk yaşamalısın" diyor

Barış Arduç'un birlikte rol aldığı 'Mutluluk Zamanı' filminin afişinin paylaşan Elçin Sangu için "Birbirinize çok yakışıyorsunuz. Barış'la mutlaka aşk yaşamalısınız" yorumları yapıldı

24 Ekim 2017 Salı 11:07
Elçin'in paylaşımını gören "Barışla mutlaka aşk yaşamalısın" diyor
banner404

BİRLİKTE rol aldıkları 'Kiralık Aşk' dizisi ile büyük beğeni toplayan Barış Arduç ve Elçin Sangu, 'Mutluluk Zamanı' filmi ile sinema severlerle buluşmaya hazırlanıyor.

AYNI ODADA SABAHLADIKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

Hayranları tarafından birbirlerine yakıştırılan ikilinin filmin çekimlerinde aynı odada sabahladıkları iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Konuyla ilgili açıklama yapan Elçin Sangu, "Kendi sapık zihinlerini başkası üzerinden yalan haberlerle yazan ve altına imza atan kişi ve kişiler hakkında hukuki işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer vermişti.

ELÇİN FİLM AFİŞİNİ PAYLAŞIP, YORUMA KAPATTI

Bu dedikodular henüz zihinlerdeki tazeliğini korurken, Elçin Sangu'nun film afişini paylaşması ikili hakkındaki "birbirlerine çok yakışıyorlar, siz mutlaka aşk yaşamalısınız" yorumlarını da beraberinde getirdi. Güzel oyuncunun paylaştığı afiş kısa sürede 340 bine yakın beğeni alırken, paylaşımın yoruma kapatılması dikkat çekti.

İşte 'Mutluluk Zamanı' filminin afişi; 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Barış ArduçElçin SanguMagazin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayhan Aşan'ın kızı Büşra Aşan büyük kavganın ardından şaşırttı
Ayhan Aşan'ın kızı Büşra Aşan büyük kavganın ardından şaşırttı
Burak'ı taciz eden Rus model, suskunluğunu bozdu
Burak'ı taciz eden Rus model, suskunluğunu bozdu
Ayrılığı yalanlayan Hande, rol arkadaşıyla dudak dudağa yakalandı
Ayrılığı yalanlayan Hande, rol arkadaşıyla dudak dudağa yakalandı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim