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Elçin'in ateşli sahnelerini sevgilisi izleyemedi

'Mutluluk Zamanı' filminin galasında Yunus Özdiken, sevgilisi Elçin Sangu'nun Barış Arduç'la olan ateşli sahnelerine dayanamayıp salonu terk etti

Elçin'in ateşli sahnelerini sevgilisi izleyemedi

'Mutluluk Zamanı' filminin galasında Yunus Özdiken, sevgilisi Elçin Sangu'nun Barış Arduç'la olan ateşli sahnelerine dayanamayıp salonu terk etti

11 Kasım 2017 Cumartesi 11:10
Elçin'in ateşli sahnelerini sevgilisi izleyemedi
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BAŞROLLERİNDE Barış Arduç,  Elçin Sangu ve  Cengiz Bozkurt'un yer aldığı Mutluluk Zamanı filminin galası önceki gün gerçekleşti. Ünlülerin akın ettiği gecede  Barış Arduç ve  Elçin Sangu'nun ateşli sahneleri internete sızdı.

Galada yaşananları kaleme alan Posta gazetesi yazarlarından Şirin Sever,  Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken'in ateşli sahneler esnasında salonu terk ettiğini belirtti.

İşte Şirin Seven'in yazısından bir kesit;

Başrol oyuncuları bu kadar sevilince, Mutluluk Zamanı'nın gala gecesi de çok konuşuldu.

"GUPSE'DE ÖZGÜVEN UZAY SEVİYESİNDE"

Gupse Özay, sevgilisi  Barış Arduç'un yanındaydı. Hatta  Barış Arduç ve  Elçin Sangu ikilisinin çok yakıştırılması sorulduğunda; "Ben de ikisini çok yakıştırıyorum" diye şahane bir açıklama yaptı. Özgüven uzay seviyesinde!

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Anahtar Kelimeler:
Elçin SanguBarış Arduç
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