Elçin'in ateşli sahnelerini sevgilisi izleyemedi

BAŞROLLERİNDE Barış Arduç, Elçin Sangu ve Cengiz Bozkurt'un yer aldığı Mutluluk Zamanı filminin galası önceki gün gerçekleşti. Ünlülerin akın ettiği gecede Barış Arduç ve Elçin Sangu'nun ateşli sahneleri internete sızdı.

Galada yaşananları kaleme alan Posta gazetesi yazarlarından Şirin Sever, Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken'in ateşli sahneler esnasında salonu terk ettiğini belirtti.

İşte Şirin Seven'in yazısından bir kesit;

Başrol oyuncuları bu kadar sevilince, Mutluluk Zamanı'nın gala gecesi de çok konuşuldu.

"GUPSE'DE ÖZGÜVEN UZAY SEVİYESİNDE"

Gupse Özay, sevgilisi Barış Arduç'un yanındaydı. Hatta Barış Arduç ve Elçin Sangu ikilisinin çok yakıştırılması sorulduğunda; "Ben de ikisini çok yakıştırıyorum" diye şahane bir açıklama yaptı. Özgüven uzay seviyesinde!