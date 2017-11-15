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Elçin de aldatılırmış! Sevgilisinin skandal kareleri ortaya çıktı

Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken'in "Amerika'da büyümedik, öpüşme sahnelerini izleyemem." sözlerinin ardından Özdiken'in genç bir kadınla fotoğrafları ortaya çıktı

Elçin de aldatılırmış! Sevgilisinin skandal kareleri ortaya çıktı

Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken'in "Amerika'da büyümedik, öpüşme sahnelerini izleyemem." sözlerinin ardından Özdiken'in genç bir kadınla fotoğrafları ortaya çıktı

15 Kasım 2017 Çarşamba 12:12
Elçin de aldatılırmış! Sevgilisinin skandal kareleri ortaya çıktı
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MUTLULUK Zamanı filminde  Elçin Sangu'nun ateşli sahnelerini izlemeye katlanmayan Yunus Özdiken "Amerika'da,  İsviçre'de büyümedik. Sahneleri izlememe hakkım da olsun." demişti. Özdiken'in iş arkadaşı ile samimi görüntüleri ortaya çıktı.

ELÇİN'İN FİLMİNİN PARTİSİNDE YAKINLAŞMA GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Yunus Özdiken ile iş arkadaşının samimi görüntülerin çıkması ortalığı karıştıdı. Star TV'de Duymayan Kalmasın'ın haberine göre fotoğraflar Mutluluk Zamanı filminin after partisinde çekildi. İkili bu görüntüleri verirken,  Elçin Sangu'nun da partide olduğu iddia edildi.

GÖRÜNTÜLERİ BARIŞ ARDUÇ HAYRANLARININ YAYDIĞI KONUŞULUYOR

Elçin Sangu'nun sevgilisinin görüntülerini Barış Arduç hayranlarının yaydığı da iddialar arasında yer aldı. Hayranların bu görüntüleri yaymasının nedeni de Barış Arduç ile  Elçin Sangu'nun çok yakıştırılması olduğu söylendi.

İşte o görüntüler:

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Anahtar Kelimeler:
Elçin Sangu
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