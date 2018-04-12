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Ekranların taze gelini, düğünden 5 gün sonra hastanelik oldu

Ekranların taze gelini Simge Fıstıkoğlu, düğününden sadece 5 gün sonra hastaneye kaldırıldı. Durumunu Instagram hesabından Fıstıkoğlu, "Üç gün raporluyum" notunu düştü

Ekranların taze gelini, düğünden 5 gün sonra hastanelik oldu

Ekranların taze gelini Simge Fıstıkoğlu, düğününden sadece 5 gün sonra hastaneye kaldırıldı. Durumunu Instagram hesabından Fıstıkoğlu, "Üç gün raporluyum" notunu düştü

12 Nisan 2018 Perşembe 18:10
Ekranların taze gelini, düğünden 5 gün sonra hastanelik oldu
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GEÇTİĞİMİZ ay nişanlandığı Emir Tavukçuoğlu ile Shangri-La Bosphorus'da düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine giren Simge Fıstıkoğlu, düğünden 5 gün sonra apar topar hastaneye kaldırıldı.

"KALBİMDE OL VE BEN HEP SENİ SEVEYİM"
Ünlü spiker, evlilik fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram'dan "Her şey seni bekliyor, her şey gelmeni, içeri girmeni, senin elinin değmesini, gözünün dokunmasını ve her şey tekrarlıyor, seni nice sevdiğimi. Bir ömür bırakmasın ellerimiz birbirini, sen hep benim yanımda, kalbimde ol ve ben hep en çok seni sevip en çok sana güveneyim" notuyla paylaşmıştı.

HASTALIĞA YENİK DÜŞTÜ
Ekranların taze gelinini 'sinsi bakteri' çarptı. Düğününden sadece 5 gün sonra hastaneye kaldırılan başarılı spiker, durumunu Instagram hesabından duyurdu. Instagram'ın hikaye kısmına, hastane odasında çekilmiş bir fotoğrafı koyan Simge Fıstıkoğlu, şu notu paylaştı: "Evlilik hazırlıklarının yorgunluğu sanıyordum meğer sinsi bi bakteriymiş, 3 gün raporluyum. Haliyle gece bülteninde görüşemeyeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Simge FıstıkoğluShangri-La Bosphorus
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