Ekranlarda fırtına gibi esen isim, polisten borç para aldı

'VATANIM Sensin' dizisinde rol alan Ufuk Bayraktar, benzini bitince E5 karayolunda kaldı.
POLİSİ ARAYIP YARDIM İSTEDİ
Sabah 05.00 sıralarında polisi arayarak yardım isteyen oyuncu, bir benzin istasyonuna gitti.
POLİSLERDEN BORÇ ALDI
Burada cüzdanını aracında unuttuğunu fark eden Bayraktar, zor anlar yaşadı. Oyuncu, polislerden borç aldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.