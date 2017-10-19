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Ekranda koca ararken, yarım milyonluk kitleyi peşine taktı

Ekranda koca ararken şöhreti yakalayan gelin adayı Hanife, yarım milyona yakın takipçisini kullanarak cebini doldurmaya devam ediyor

Ekranda koca ararken, yarım milyonluk kitleyi peşine taktı

Ekranda koca ararken şöhreti yakalayan gelin adayı Hanife, yarım milyona yakın takipçisini kullanarak cebini doldurmaya devam ediyor

19 Ekim 2017 Perşembe 16:12
Ekranda koca ararken, yarım milyonluk kitleyi peşine taktı
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İZDİVAÇ programında koca ararken şöhreti yakalayan gelin adayı Hanife, sosyal medya hesabından paylaştığı reklamlarla cebini doldurmaya devam ediyor.

HER ŞEY KOCA ARARKEN BAŞLADI

Hanife Gürdal... Herkes onu izdivaç programında koca arayan gelin adayı olarak tanıdı. Gelen taliplerini bir bir geri göndermesi ile magazin basınında kendine yer bulmaya başlayan Hanife, sosyal medya hesabındaki takipçi sayısıyla da bir anda ünlü isimlerle yarışır hale geldi.

PROFESYONEL BİR REKLAMCI EDASINDA

Sosyal medyada kendisini takip eden kitleyi değerlendirmek isteyen Hanife, aldığı reklamlarla burayı kazanç kapısı haline getirdi. Birbirinden farklı ürünleri profesyonel bir reklamcı edasıyla tanıtan müzmin gelin adayı, gelen eleştirileri de dikkate almıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hanife
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