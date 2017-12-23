Ekmeğinin peşindeki sunucuyu 6,5 milyon takipçisine rezil etti

Dilay Korkmaz, 2010 Miss Turkey yarışmasında dördüncü olduktan sonra sonra bir çok programda sunuculuk yapmıştı.

Korkmaz ekrandayken tepkisini Twitter'dan yazan Demet Akalın, "Starlife bu sunucu kızı cok aramış mı ya direk zapp" ifadesini kullandı. Akalın'ın bu paylaşımı bazı takipçilerinin tepkisini çekti.

"BU KIZI ÇOK ARADILAR MI?"

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