Eğlence çıkışı kriz! Adını unuttuğu sevgilisi, tepki gösterdi

ÜNLÜ fotoğrafçı Bennu Gerede, önceki akşam sevgilisi Ömer Seval'le Asmalımescit Corridor'da eğlendi.
"GÜZEL ÇEKİN, BANA DA ATIN"
Fotoğrafının çekildiğini gören Gerede, muhabirlere "Güzel çekin, bana da atın, söz sergimde kullanacağım" dedi.
"SENİN ADIN NEYDİ?"
Gazetecilerin "Sizi sevgilinizle çektik" sözleri üzerine Gerede, "Hey sana diyorum senin adın neydi?" sözleriyle erkek arkadaşına seslendi.
SEVGİLİSİ ALINDI
Seval ise, "Bennu'cum biraz ayıp olmuyor mu?" diyerek Gerede'yi uyardı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.