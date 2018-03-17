Eğlence çıkışı kriz! Adını unuttuğu sevgilisi, tepki gösterdi

Seval ise, "Bennu'cum biraz ayıp olmuyor mu?" diyerek Gerede'yi uyardı.

Gazetecilerin "Sizi sevgilinizle çektik" sözleri üzerine Gerede, "Hey sana diyorum senin adın neydi?" sözleriyle erkek arkadaşına seslendi.

Fotoğrafının çekildiğini gören Gerede, muhabirlere "Güzel çekin, bana da atın, söz sergimde kullanacağım" dedi.

"GÜZEL ÇEKİN, BANA DA ATIN"

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