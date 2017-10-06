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Efsanenin vasiyeti ölümünden 3 ay sonra gerçekleşti

"Ağlat Beni" şarkısının klibinin çok sevdiği tren garında çekilmesini isteyen Türk pop müziği sanatçısı Harun Kolçak'ın vasiyeti ölümünden 3 ay sonra gerçekleşti

Efsanenin vasiyeti ölümünden 3 ay sonra gerçekleşti

"Ağlat Beni" şarkısının klibinin çok sevdiği tren garında çekilmesini isteyen Türk pop müziği sanatçısı Harun Kolçak'ın vasiyeti ölümünden 3 ay sonra gerçekleşti

06 Ekim 2017 Cuma 13:32
Efsanenin vasiyeti ölümünden 3 ay sonra gerçekleşti
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YAKLAŞIK 3 ay önce hayatını kaybeden  Harun Kolçak'ın unutulmaz şarkılarını sanatçı dostları ve genç müzisyenlerle yorumladığı son albümü "Çeyrek Asır"dan "Ağlat Beni" şarkısına klip çekildi.

KONSER GÖRÜNTÜLERİ VE FOTOĞRAFLARINA YER VERİLDİ

Harun Kolçak'a  Gülçin Ergül'ün eşlik ettiği şarkının klibinde Kolçak'ın konser görüntülerine ve fotoğraflarına da yer verildi. Senaryosuna  Harun Kolçak ile birlikte karar verilen şarkının klibi Gökhan  Palas yönetmenliğinde  Haydarpaşa Garı'nda çekildi.

VASİYETİ GERÇEKLEŞTİ

Sanatçının, tren garlarının ayrılığı simgelediğini ve "Ağlat Beni" şarkısının klibinin çok sevdiği tren garında çekilmesini istediğini söylediği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Harun KolçakGülçin ErgülHaydarpaşaİstanbul
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