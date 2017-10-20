Efsanenin torunu ekranda fırtına gibi esiyor

FOX TV ekranlarının ilgiyle izlenen dizilerinden Bizim Hikaye'de Hikmet karakterine hayat veren Nejat Uygur'un Behzat Uygur'un oğlu olduğu ortaya çıktı.

'HİKMET' KARAKTERİNE HAYAT VERİYOR

Bir dönem televizyonlarda boy gösteren, ancak daha sonra kendi köşesine çekilen Behzat Uygur'un oğlu da babasının izinden gidiyor. Fox'un Shameless uyarlaması yeni dizisi Bizim Hikaye'nin kadrosuna dahil olan genç Nejat Uygur, başrollerini Hazal Kaya ile Burak Deniz'in paylaştığı dizide Hikmet rolüyle seyirci karşısına çıkıyor. Performansı ile eleştirmenlerden geçer not alan Uygur, gelecek vadeden isimler arasında gösteriliyor.

AİLESİNİN GELENEĞİNİ SÜRDÜRDÜ

1995 İstanbul doğumlu genç oyuncu, ünlü tiyatrocu Nejat Uygur'un torunu Behzat Uygur'un oğludur. Çektiği Vine videoları ile tanınan Nejat Uygur, ailenin geleneğini sürdürerek oyunculuk üzerine yoğunlaşmıştır.

SİNEMA FİLMİNDE DE ROL ALDI

2016 yılında Murat Kaman'ın yazıp yönettiği başrollerini Emrah Kaman, Zafer Algüz ve Melek Baykal'ın başrollerini paylaştığı Kaçma Birader adlı sinema filminde rol almıştır.