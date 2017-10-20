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Efsanenin torunu ekranda fırtına gibi esiyor

Fox'un Shameless uyarlaması yeni dizisi Bizim Hikaye'de Hikmet karakterine hayat veren Behzat Uygur'un oğlu, ailesinin oyunculuk geleneğini başarıyla temsil ediyor

Efsanenin torunu ekranda fırtına gibi esiyor

Fox'un Shameless uyarlaması yeni dizisi Bizim Hikaye'de Hikmet karakterine hayat veren Behzat Uygur'un oğlu, ailesinin oyunculuk geleneğini başarıyla temsil ediyor

20 Ekim 2017 Cuma 16:11
Efsanenin torunu ekranda fırtına gibi esiyor
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FOX TV ekranlarının ilgiyle izlenen dizilerinden Bizim Hikaye'de Hikmet karakterine hayat veren  Nejat Uygur'un  Behzat Uygur'un oğlu olduğu ortaya çıktı.

'HİKMET' KARAKTERİNE HAYAT VERİYOR

Bir dönem televizyonlarda boy gösteren, ancak daha sonra kendi köşesine çekilen  Behzat Uygur'un oğlu da babasının izinden gidiyor.  Fox'un Shameless uyarlaması yeni dizisi Bizim Hikaye'nin kadrosuna dahil olan genç  Nejat Uygur, başrollerini  Hazal Kaya ile  Burak Deniz'in paylaştığı dizide Hikmet rolüyle seyirci karşısına çıkıyor. Performansı ile eleştirmenlerden geçer not alan  Uygur, gelecek vadeden isimler arasında gösteriliyor.
AİLESİNİN GELENEĞİNİ SÜRDÜRDÜ

1995  İstanbul doğumlu genç oyuncu, ünlü tiyatrocu  Nejat Uygur'un torunu  Behzat Uygur'un oğludur. Çektiği Vine videoları ile tanınan  Nejat Uygur, ailenin geleneğini sürdürerek oyunculuk üzerine yoğunlaşmıştır.
SİNEMA FİLMİNDE DE ROL ALDI

2016 yılında Murat  Kaman'ın yazıp yönettiği başrollerini Emrah  Kaman, Zafer Algüz ve  Melek Baykal'ın başrollerini paylaştığı Kaçma Birader adlı sinema filminde rol almıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Melek BaykalBehzat UygurNejat UygurBurak DenizHazal Kaya
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