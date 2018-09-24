Efsane sanatçı Antalya'da anıldı

TED-YAR DER bahçesinde derneğin ve kültür evinin kuruluşun birinci yıl kutlamasının ardından CHP Konyaaltı ile Kepez Gençlik Kolları'nın organizasyonuyla sanatçı Ruhi Su anıldı. 'Büyük Usta Ruhi Su'yu Anıyoruz' adıyla düzenlenen gecede, sanatçının hayatında kesitler anlatıldı. Eserleri hakkında da bilgi verilen gecede, sanatçının şiirleri okundu, türküleri seslendirildi. TED-YAR DER Başkanı Adem Atar, kısa zamanda birçok tiyatro sanatçısını, tiyatroya gönül verenleri, şair ve yazarları, resim, seramik ve heykel sanatçılarını bir çatı altında toplamayı başardıklarını söyledi. Tiyatro başta olmak üzeri birçok sanat dallında çocuk, genç ve yetişkinlere eğitim verdiklerini anlatan Başkan Atar, "Bir yıl da 5 tiyatro oyunu çıkarıp sahneledik. Derneğin yaşatılmasına katkıda bulunan herkese teşekkür ederim" dedi.