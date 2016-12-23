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Efe 2 yaşında

Mehlika Haboğlu Görgün ve Ahmet Görgün çiftinin oğulları, Yeni Alanya Gazetesi yazarlarından İsmail Haboğlu’nun torunu Efe Görgün, 2. yaşına renkli bir kutlama ile girdi

Efe 2 yaşında

Mehlika Haboğlu Görgün ve Ahmet Görgün çiftinin oğulları, Yeni Alanya Gazetesi yazarlarından İsmail Haboğlu’nun torunu Efe Görgün, 2. yaşına renkli bir kutlama ile girdi

23 Aralık 2016 Cuma 13:38
Efe 2 yaşında
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EFE Görgün'ün 2. yaş günü, aile içinde yapılan mütevazı bir törenle kutlandı. Sanal ortamda dede İsmail Haboğlu tarafından ise bir klip yayınlandı. Efe’yi, ileriki yaşlara hazırlamak ve Efe’nin yaşam tarihine çeşitli notlar düşmek üzere hazırlanmış, aynı zamanda Efe'ye telkin niteliğinde yaşamsal ve toplumsal vurgulara yer verilen görüntülerde kimini güldüren, kimini duygulandırıp düşündüren Efe’nin ağzından dillendirilmiş bölüm de büyük beğeni topladı.
İşte o bölüm.
"Ben Efe Görgün…
Bugün günlerden, 20 Aralık 2016. Tamı tamamına iki yaşımı doldurdum bugün…
Abi oldum yani, gocaman bi abi…
Artık çatır çatır yürüyor, çatır çatır konuşuyorum…
***
3 Şubat 2016 mıydı, neydi; bi kalktım ayağa, bir yürüdüm, pir yürüdüm.
Herkesçikler şaştı, kaldı valla. 
Hiç emeklemedim, hiç zorlanmadım. Artık koşuyorum.
Banyo yaparken de hiç mızıdanmıyorum.
***
Bi kusurum var, hâlâ emiyorum.
Dedem, “O kusur sayılmaz, em emebildiğin kadar…” diyor, ben de emiyorum.
Valla laf aramızda, hiç bırakasım da yok; pek bi keyif alıyorum çünkü…  
***
Bazen bir şeylere canım sıkılıyor, üzülüyor, sinirleniyor ağlıyorum.
Dedem hemen, ‘Efe’ler ağlamaz!’ diyor.
EFELER, AĞLAMAZ!
Ben o an susuyorum ama kimselere hissettirmeden, için için ağlamaya devam ediyorum.
Niye be Dede, niye? Ben, Efelerin de ağlayabileceğini düşünüyorum, ağlamak kötü bir şey değil ki…
***
Artık doktorlardan, hemşirelerden de korkmuyorum
Efeler gibi muayenemi oluyorum. Aç diyorlar ağzını, açıyorum. Kulağıma bakıyorlar, gözüme bakıyorlar, oramı buramı dinliyorlar; gıkım çıkmıyor.
Muayene bitince de ‘çak’ yapıp, çıkıyorum doktordan.
Dedem o zaman, ‘Efe oğlum benim’ diyor, ‘Efe oğlum…’
İşte o zaman, yürüyüşüm bile değişiyor…
*** 
Geçenlerde annemin arkadaşlarıyla Leman Disko’ya gittik. Meğer ne güzel şeymiş disko denen şey.
Dedemle konuştuk, bundan sonra ikimiz birlikte takılacağız diskolara…
***
Gerçek anlamda ilk saç tıraşımı, 24 Kasım 2016 tarihinde Mehmet Kodal Amca yaptı. (Ondan önce dedem keserdi, ucundan kıyısından)
Kodal Amcanın tıraşından sonra, herkes pek bi yakışıklı olduğumu söyledi ama dedemin yüzü biraz asıldı gibi geldi bana…
*** 
İçi lebalep sevgi dolu gocaman bi yüreğim var benim; upuzun bi sevgi listem var.
O listemin başında öncelikle annem var, babam var. 
Anneannem, babaannem var. 
Halam var, Amcam var, Dayım var, Yengelerim var…
Kuzenlerim Güneş, Nevzat, Nehir, Alara, Bartu var…
Bana bakan ablalarım var. Gül Ablam var, Nuray Ablam var, Ayka Ablam var.
Hepsini çok ama çok seviyorum.
***
Haa… bu arada teyzelerim var.
Nisa teyzem var. Nisa Teyzem, çok özel benim için… Üzerimde o kadar çok emeği var ki, canım benim…
Ekin Teyzem var bu arada, o da özel benim için. Benim arkadaşım, sırdaşım o.
Sonra, Özlem Teyzem var, Zehra Teyzem var, İlayda Teyzem var…
***
Annemin, babamın nesi var, nesi yok bilmiyorum ama benim tamımı tamamına 15 DİKİLİ AĞACIM var. Dedemle birlikte diktik, birlikte suladık.
Dedem, ‘Efe’ler, çevreci olur, doğayı korur, kollar…’ diyor. O nedenle gözüm gibi bakıyorum ben de ağaçlarıma…
***
Bir de Atatürk’üm var.
Fenerbahçe’m var. 
Onlar da başka tutkularım işte…
***
Ve…
Ve Dede’m var…
Günümüzde herkes bir şeyci. Ben de dedeciyim işte…
Özel bir bağ var Dedemle aramızda…”
***
Yeni  Alanya Ailesi olarak biz de Efe’nin yeni yaşını kutlar, Haboğlu ve Görgün Ailelerine mutluluklar dileriz. 

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Son Güncelleme: 23.12.2016 13:44
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