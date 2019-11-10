Edis'in yeni imajı olay yarattı!
Ünlü şarkıcı Edis Görgülü'nün son hali sevenlerini hayrete düşürdü. Bir derginin kapak konuğu olan ünlü şarkıcı, saçlarını sarıya boyattı
MAGAZİN 10.11.2019, 18:24
XOXO dergisinin 78. sayısının kapak konuğu olan ünlü şarkıcı Edis Görgülü, saçlarını sarıya boyattı. Yeni tarzıyla sosyal medyayı sallayan ünlü şarkıcının yaptığı paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü isimler Edis'in bu tarzını beğendiklerini dile getirdi.
Edis'in kapak konuğu olduğu dergiden paylaşılan fotoğrafa şu not düşüldü:
"Konserlerde sanki insanları yakıyorum, acı duyuyorlar ama anlamıyorlar gibi geliyor... Bir yerini yaktıgıında birkaç saniye ne olduğunu anlamazsınız ama sonra acısı çıkar ya; karşımda yananların da bana dumanı ulaşıyor... Bu onlarla yaşadığım bir ritüel. Bu güce ulaştıktan sonra ondan geriye hiç düşmedim. Aksine, bu ateşin daha çok insanı yakması lazım. Terapi gibi bir his...
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