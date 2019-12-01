Edis: En büyük sorunum dip boyası
Pop dünyasının stil ikonları arasında yer alan Edis tıpkı Mabel Matiz gibi saçlarını civciv sarısına boyattı ve takipçilerine “Olmuş mu?” diye sordu. Edis takipçilerine; “En büyük sorunum dip boyası. Öyle çabuk geliyor ki, kadınların ne kadar zorluk çektiğini şimdi anladım” dedi.
MAGAZİN 01.12.2019, 20:01
TARZIYLA pop dünyasının stil ikonları arasına giren Mabel Matiz bir yıl önce saçlarını civciv sarısına boyatmıştı. Yeni imajını takipçilerine sormuş, onay almıştı. Edis bu akşam vereceği konser öncesinde siyah saçlarını sarıya boyattı.
Pop yıldızı da tıpkı Mabel Matiz gibi takipçilerine “Olmuş mu?” diye sordu. Kimi ‘eski haline dön’ dedi, kimi de çok beğendi. Edis “Yakında askere gideceğim, mecburen eski halime döneceğim. En büyük sorunum dip boyası. Öyle çabuk geliyor ki, kadınların ne kadar zorluk çektiğini şimdi anladım” dedi.
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