Eda Erol’dan açıklama

EDA Erol ve Alişan’ın nişanlanması uzun süre magazin gündemini meşgul etti. Haziran ayında nişanlanan çift geçtiğimiz haftalarda ayrıldı ve yine magazin dünyasında uzun bir süre bu ayrılık konuşuldu. Ayrılığın ardından Eda Erol’un Elif adlı bir dizide oynayacağı da konuşulanlar arasındaydı. Eda Erol, çıkan haberlere sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın ile açıklık getirdi. Eda Erol: “Çıkan haberler doğru değil. Bir dizide yer almayacağım” dedi. Eda Erol’un bu açıklaması takipçilerinin ‘Eda Alişan’dan çekiniyor’ gibi yorumlarda bulunmasına neden oldu.

‘ASLA OYUNCULUK YAPAMAZ’

Eda Erol, Alişan ile nişanlılığı sürecinde verdiği röportajlarda oyuncu olmayı çok istediğini söylemiş ancak Alişan ise bu fikre sıcak bakmayarak ‘asla oyunculuk yapamaz’ demişti.