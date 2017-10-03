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Eda Erol'dan ayrılmak, Alişan'a pahalıya patladı

Kasım ayında evlenmeyi düşündüğü Eda Erol'dan sürpriz bir kararla ayrılan Alişan, kiraladığı daire ve düğün için tuttuğu otele ödediği 72 bin liralık kaporadan oldu

Eda Erol'dan ayrılmak, Alişan'a pahalıya patladı

Kasım ayında evlenmeyi düşündüğü Eda Erol'dan sürpriz bir kararla ayrılan Alişan, kiraladığı daire ve düğün için tuttuğu otele ödediği 72 bin liralık kaporadan oldu

03 Ekim 2017 Salı 13:22
Eda Erol'dan ayrılmak, Alişan'a pahalıya patladı
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TÜRKÜCÜ  Alişan ve  Esra Erol'un kardeşi Eda Erol 27 Mayıs'ta nişanlandı. Kasım ayında evlenmeyi düşünen çift eylül ayında ayrıldı.

Düğüne sayılı günler kala yollarını ayıran çift düğün hazırlıklarını yapıp  Şişli Bomonti'den lüks bir daire kiralamıştı.  Alişan yeni evi için 6 bin doları yani 21 bin TL kira ödemeyi gözden çıkarmıştı. Kasım ayında Eda Erol ile nikah masasına oturmayı planlayan  Alişan bu kiranın yıllık bedeli 72 bin doları yani 252 bin TL'yi peşin ödemişti.
HİÇ OTURMADIĞI DAİREYE 42 BİN LİRA ÖDEDİ

Ayrılığın ardından  Alişan ev için verdiği 12 aylık kaporanın peşine düştü. İki aylık kiradan vazgeçmesi karşılığında parasının geri kalanını (210 bin TL) alan  Alişan hiç oturmadığı daireye 42 bin TL ödedi.
ALİŞAN ZARARDA

Kiraladığı eve yakın olsun diye bir otelin düğün salonunu da kapatan  Alişan, otele kapora olarak 30 bin TL vermişti. Düğün iptal olduktan sonra kaporası yanan  Alişan gerçekleşmeyen düğün için 72 bin TL harcadı.

Alişan'dan ayrıldıktan sonra oyunculuk yapacağı konuşulan Eda Erol ise mobilya sektörüne geçiş yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Esra ErolAlişanEylülŞişli
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