Eda Erol ayrılığın ardından ilk kez konuştu! Ayrılığın sebebi ne?

STAR Life'a konuşan Eda Erol ilk olarak ''Ayrılıktan sonra nasıl geçiyor hayatınız?'' sorusunu, ''Güzel geçiyor'' şeklinde cevapladı.

Alişan'ın ''Üstümden tank geçmiş gibi hissediyorum'' açıklamasına karşın Erol, ''İyiyim hayat devam ediyor yani sonuç olarak'' dedi.

Ayrılığın en büyük iddiası Alişan'ın Eda Erol'a dizilerde oynamasına izin vermediği ve ünlü çiftin bu yüzden ayrılık kararı aldığı yönündeydi. Eda Erol bu konu hakkında sorulan soruya ''Ya ben konuşmak istemiyorum'' dedi.

''Teklif gelirse oynarmısınız?'' sorusuna ise ''Ya birşey söylemek istemiyorum. Sürpriz olsun'' diyerek üstü kapalı açıklamada bulundu.

