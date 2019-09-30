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Eda Ece'ye Kaptan Marvel kolajı

Oyuncu Eda Ece Instagram sayfasından, fanlarının kendisi için yaptığı için Kaptan Marvel kolajlı bir fotoğrafı paylaştı

MAGAZİN 29.09.2019, 11:06 29.09.2019, 11:08
Eda Ece'ye Kaptan Marvel kolajı
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YASAK Elma dizisinde Yıldız karakteriyle seyircinin karşısına çıkan Eda Ece, Instagram sayfasından fanlarının yaptığı Kaptan Marvel kolajı yapılan bir fotoğraf paylaştı.

Oyuncu Eda Ece "Kaptan Neyimiz Eksik sinemalarda! (bunu yapan fanlara teşekkürler)" notuyla paylaştı.

#Eda Ece #Kaptan Marvel
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