Eda Ece'ye Kaptan Marvel kolajı

YASAK Elma dizisinde Yıldız karakteriyle seyircinin karşısına çıkan Eda Ece, Instagram sayfasından fanlarının yaptığı Kaptan Marvel kolajı yapılan bir fotoğraf paylaştı.

Oyuncu Eda Ece "Kaptan Neyimiz Eksik sinemalarda! (bunu yapan fanlara teşekkürler)" notuyla paylaştı.