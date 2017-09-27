Ece Erken’in New York’taki samimi görüntüleri

UÇAR'DAN boşandıktan sonra gönül işlerine ara veren Ece Erken , işadamı Nazım Torbaoğlu ile New York ’ta görüntülendi. Erken’in işadamı Nazım Torbaoğlu ile aşk yaşadığı iddia edildi. Birlikte New York havalimanında görüntülenen ikiliden açıklama ise gecikmedi ‘Söylemezsem Olmaz’ programına konuşan Erken: ‘Nazım Torbaoğlu ile tanışma aşamasındayken görüşmeme kararı aldım. Aşk yaşamıyoruz’ dedi.

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