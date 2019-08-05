banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

Son Dakika

Ebru Yaşar: Rap ve arabesk halkın sesidir

Ebru Yaşar, Bursa'da düzenlenen 72. Harmancık Kültür Şöleni kapsamında konser verdi.

MAGAZİN 05.08.2019, 12:49 Toygar Dim
Ebru Yaşar: Rap ve arabesk halkın sesidir
banner404

ÖNCEKİ akşam sahneye çıkan sanatçıyı yaklaşık 10 bin kişi izledi. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Ebru Yaşar, rap müziğin yükselişi hakkında şu yorumu yaptı:

''Demek ki şu anda rap'çiler çok güzel çalışıyor, üretiyorlar. Ben de çok severek dinliyorum. Arabesk ve rap halkın sesidir. Öyle lafı dönüp dolaştırmazlar, söyleyeceklerini bam bam kısa yoldan söylerler.''

#sanatçı #konser #Ebru #Yaşar #Arabesk #Rap
Yorumlar (0)
31°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 05 Ağustos 2019
İmsak 04:26
Güneş 05:59
Öğle 13:08
İkindi 16:56
Akşam 20:08
Yatsı 21:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0
banner440
Günün Karikatürü Tümü
ineeeeeek
banner545