Ebru'ya "Hamile misin?" diye sordular, ateş püskürdü

EBRU Şallı ve Uğur Akkuş cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde aile arasında imam nikahı kıydığı iddia edilen çiftin İstinye'de birlikte yaşamaya başladığı öne sürülmüştü.

HAMİLE İDDİASI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Bugün 'Duymayan Kalmasın' programda Ebru Şallı'nın hamile olduğu haberine yer verildi. İddialara göre Harun Tan da bu süreçte çocukları Beren ve Pars'ın psikolojik olarak etkilenmesini engellemek için eski eşine uyarıda bulundu.

"ÇOK BÜYÜK VİCDANSIZLIĞA UĞRUYORUM"

Sessizliğini koruyan Ebru Şallı hakkında çıkan haberlere ve hamile kaldığı dedikodularına isyan etti. Şallı "hamile misiniz?" sorularına, "Çok büyük iftiraya ve vicdansızlığa uğruyorum, sustuğuma bakmayın. Hukuk bu iftira atanlara cevabını verecektir" dedi.

İMAM NİKAHI İDDİASINI DA YALANLADI

Sevgilisi Uğur Akkuş'un ağabeyi Murat Akkuş'un "Onlar imam nikahı kıydı yakında evlenecekler" sözlerine ise, "Öyle bir şey yok, öyle biri de yok. Var olmayan kişiler telefonla bağlayıp konuşturuyorlar. Onlarında hesabını hukuk soracak." dedi.