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Ebru'ya "Hamile misin?" diye sordular, ateş püskürdü

Hamile olduğu haberleri gündeme bomba gibi düşen Ebru Şallı, iddiayı sert bir dille yalanlayarak "Çok büyük iftiraya ve vicdansızlığa uğruyorum. Hukuk bu iftira atanlara cevabını verecektir" dedi

Ebru'ya "Hamile misin?" diye sordular, ateş püskürdü

Hamile olduğu haberleri gündeme bomba gibi düşen Ebru Şallı, iddiayı sert bir dille yalanlayarak "Çok büyük iftiraya ve vicdansızlığa uğruyorum. Hukuk bu iftira atanlara cevabını verecektir" dedi

26 Ekim 2017 Perşembe 15:09
Ebru'ya "Hamile misin?" diye sordular, ateş püskürdü
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EBRU Şallı ve  Uğur Akkuş cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde aile arasında imam nikahı kıydığı iddia edilen çiftin  İstinye'de birlikte yaşamaya başladığı öne sürülmüştü.

HAMİLE İDDİASI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Bugün 'Duymayan Kalmasın' programda  Ebru Şallı'nın hamile olduğu haberine yer verildi. İddialara göre  Harun Tan da bu süreçte çocukları Beren ve Pars'ın psikolojik olarak etkilenmesini engellemek için eski eşine uyarıda bulundu.

"ÇOK BÜYÜK VİCDANSIZLIĞA UĞRUYORUM"

Sessizliğini koruyan  Ebru Şallı hakkında çıkan haberlere ve hamile kaldığı dedikodularına isyan etti. Şallı "hamile misiniz?" sorularına, "Çok büyük iftiraya ve vicdansızlığa uğruyorum, sustuğuma bakmayın. Hukuk bu iftira atanlara cevabını verecektir" dedi.

İMAM NİKAHI İDDİASINI DA YALANLADI

Sevgilisi  Uğur Akkuş'un ağabeyi  Murat Akkuş'un "Onlar imam nikahı kıydı yakında evlenecekler" sözlerine ise, "Öyle bir şey yok, öyle biri de yok. Var olmayan kişiler telefonla bağlayıp konuşturuyorlar. Onlarında hesabını hukuk soracak." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Şallı
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