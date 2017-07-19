Ebru ve evli sevgiliden ortak açıklama: Zamanını bekleyin

MANKEN Ebru Şallı, iki gün önce Bodrum'da yeni sevgilisiyle objektife takıldı. Yanındaki kişinin, bir süredir görüştüğü yatırım danışmanı Uğur Akkuş olduğu belirlendi. Akkuş'un evli ve iki çocuk babası olduğu da öğrenildi. Fotoğrafların basına yansıması üzerine Uğur Akkuş'un eşi Gonca Derin Akkuş, 10 yıllık evliliğini bitirme kararı aldığını açıkladı.

ORTAK AÇIKLAMA YAPTILAR

Uğur Akkuş, eşi Gonca Derin'in açıklamalarından sonra sevgilisi Ebru Şallı ile ortak bir basın açıklaması yaparak hakkındaki eleştirilere yanıt verdi.

İşte Akkuş'un yaptığı açıklama;

"Hakkımızda çıkan haberler doğrultusunda bu açıklamayı yapmayı uygun gördük. Biz 3 aydır seviyeli, dürüst, doğru, saygılı bir ilişki içindeyiz. Her şey açık ve ortada.

Kimse kimseyi kandırmadığı gibi bir dava süreci olduğu için insanların özel hayatını etkilememek ve evlilik kurumuna duyduğumuz saygıdan dolayı zamanı gelince gereken detayları konuşmayı uygun görüyoruz. Ancak 3 yıl önce biten bir evlilik ve boşanma süreci olduğu için detayların fazla konuşulmamasını, bunu da basın mensuplarının anlayışla karşılayacağını ümit ediyoruz."

ALDATILAN EŞ, YAYLIM ATEŞİNE DÜŞMÜŞTÜ

İlişkiyi gazetelerden öğrendiğini söyleyen Uğur Akkuş'un eşi Gonca Derin Akkuş şunları anlatmıştı: "Büyük bir şok yaşadım. Serumla ayaktayım. Teknedeki hallerini gördünüz boşanacağım. Geçen sene bu zamanlar darptan dolayı boşanma davası açmıştım. Kendisinin öfke kontrol problemi var. Bana tedavi olacağını ve bir daha yapmayacağını söylediği için affettim ve barıştık. Dün akşam mesajlaştık biz tatildeyiz yanımıza geleceğini söyledi. Sabah bu oldu. Aradı kendisine tuzak kurulduğunu söyledi. Tuzak gibi görünmüyor ki. El ele kol kola tuzak nasıl olsun. Altından muhtemelen ticari bir şeyler çıkacak. Reklam olsun diye mi böyle bir aptallık yaptı bilmiyorum. Kadın belki aşk vardır diye düşünüyordur evli olduğunu da bilmeyebilir. Ortada aldatma var, boşanacağım."