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Ebru Şallı'yı topa tuttular Şereften yoksun bir kadın...

Evli iş adamı Uğur Akkuş'la birlikte olan Ebru Şallı'ya hemcinslerinden büyük tepki yağıyor

Ebru Şallı'yı topa tuttular Şereften yoksun bir kadın...

Evli iş adamı Uğur Akkuş'la birlikte olan Ebru Şallı'ya hemcinslerinden büyük tepki yağıyor

26 Ekim 2017 Perşembe 13:23
Ebru Şallı'yı topa tuttular Şereften yoksun bir kadın...
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TAKVİM'DE yer alan habere göre yasak aşkının 2 çocuğunun annesi Gonca Akkuş tarafından da 'ikinci kadın' davası açılan Şallı'nın sansasyonel aşk hayatı, artık işini de olumsuz etkiliyor.

Bir giyim markası için spor koleksiyonu tasarlayan Şallı, sosyal medyada topa tutuldu.

Binlerce kişi, "Şereften yoksun bir kadının tasarımları alınır mı?", "Yuva yıkan Ebru Şallı'ya sponsor olduğunuz için sizden alışverişi kesiyorum" diyerek Şallı'ya sert çıktı.

Bu arada eleştirilere kulak tıkayan Ebru Şallı, Akkuş'la boşandıktan sonra Çırağan Sarayı'nda düğün planlarına başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru ŞallıUğur Akkuş
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