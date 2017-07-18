Ebru Şallı yeni sevgilisiyle tatile çıktı

ADI Cem Yılmaz ve Arda Turan ’la anılan ünlü model, gönlünü genç bir işadamına kaptırdı. Mavi tura çıkan çiçeği burnunda âşıklar, önceki gün Bodrum Gündoğan’da demirli süper lüks yatta el ele görüntülendi Güne deniz keyfi yaparak başlayan Şallı ve sevgilisi, sudan çıktıktan sonra yatın arka kısmında el ele güneşlendi. Model, yanağından makas aldığı sevgilisini öpücüklere boğdu. Jet-ski ile tur da atan çift, öğle saatlerinde rotayı Kuşadası’na çevirdi. Sevgilisiyle yüzdükten sonra jet-ski’ye binen Şallı, kusursuz fiziğiyle göz doldurdu.

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