Ebru Şallı'nın photoshop'u takipçilerinin dikkatinden kaçmadı

ESKİ manken ve model Ebru Şallı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerinin diline düştü. Ebru Şallı'nın yaptığı paylaşımda bel bölgesine photoshop uyguladığı görülüyor.



TAKİPÇİLERİNİN DİLİNE DÜŞTÜ

Ebru Şallı'nın photoshop yapmayı ne kadar çok sevdiğini artık neredeyse tüm takipçileri öğrendi. Eski manken, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile takipçilerinin diline düştü.



PHOTOSHOP İLE BEL BÖLGESİNİ İNCELTTİ

Ebru Şallı'nın, instagram hesabından yayınladığı fotoğrafta bel bölgesini inceltmesi dikkati çekti. 41 yaşındaki eski mankenin uyguladığı photoshop, takipçileri tarafından kısa süre fark edildi.