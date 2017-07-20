Ebru Şallı'nın evli sevgilisi Uğur Akkuş'un eşi 2 aylık hamile

EBRU Şallı 3 gün önce Bodrum’da işadamı Uğur Akkuş’la el ele görüntülendi. Fotoğrafların basına yansımasının ardından Akkuş’un evli ve iki çocuk babası olduğu ortaya çıktı. Basına konuşan işadamının eşi Gonca Akkuş, daha önce de ayrılık aşamasına gelip barıştıklarını, ancak bu kez kesinlikle boşanacağını söyledi.

“DÜRÜST BİR İLİŞKİ”

Dün de Uğur Akkuş, Ebru Şallı’yla ortak bir basın açıklaması yaptı. İşadamı, Şallı’yla 3 aydır görüştüklerini, evliliğinin ise 3 yıl önce sona erdiğini öne sürdü: “Biz 3 aydır seviyeli, dürüst, doğru, saygılı bir ilişki içindeyiz. Her şey açık ve ortada. Kimse kimseyi kandırmadığı gibi bir dava süreci olduğu için insanların özel hayatını etkilememek ve evlilik kurumuna duyduğumuz saygıdan dolayı zamanı gelince gereken detayları konuşmayı uygun görüyoruz. Ancak 3 yıl önce biten bir evlilik ve boşanma süreci olduğu için detayların fazla konuşulmamasını ümit ediyoruz.”

‘Hâlâ inkar ediyor’

Gonca Akkuş, eşinin kendisine sevgi mesajları göndermeyi sürdürdüğünü söyledi: “Bana sürekli ‘Seni seviyorum’ yazıyor. ‘Haberler yalan. Kimseye röportaj verme’ diyor. Hâlâ inkar ediyor.” Öte yandan Gonca Akkuş’un geçen mart ve nisan aylarında eşiyle verdiği mutluluk pozlarını Instagram’da paylaştığı ortaya çıktı.

‘BURNUMU KABURGAMI KIRDI’

Uğur Akkuş’un basın açıklamasından sonra, Gonca Akkuş’tan beklenmedik bir açıklama geldi. Akkuş, üçüncü çocuğuna hamile olduğunu söyledi: “9 haftalık hamileyim. Planlı bir gebelikti, doğuracaktım. Fakat bu açıklamalardan sonra sonlandırıyorum hamileliğimi. Herkes için hayırlısı olsun.”

Gonca Akkuş, geçmişte eşinden şiddet gördüğünü de öne sürdü: “İki kez boşanma davası açtım. İkisi de darp davası. Eşim 3 sene önce kıskançlık yüzünden çıkan kavgada kolumu üç yerinden kırdı. Geçen sene de burnumu ve kaburgamı kırdı. Hepsinin raporu var. Ve ceza davaları ben şikayetimi çektiğim halde devam ediyor.”