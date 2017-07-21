Ebru Şallı, evli sevgilisiyle ilgili konuştu: Kandırıldım

ÜNLÜ manken Ebru Şallı Evli 2 çocuk babası sevgilisi Uğur Akkuş hakkında konuştu. Şallı, "Evli olduğunu biliyordum; ancak bu sadece kağıt üzerinde bir evlilik sanıyordum. Meğer öyle değilmiş. Kandırılmışım" ifadelerinde bulundu.

"ANNEM YANIMDA SÜREKLİ AĞLIYORUZ, BABAM HASTANEDE"

Ebru Şallı, Uğur Akkuş tarafından kandırıldığını şöyle anlattı: "Kim ister böyle olmasını? Hiçbir kadın böyle bir şey yaşamak istemez. Anlatamayacak kadar üzgünüm. Hiç uyumuyorum, hiçbir şeye konsantre olamıyorum. Ailem de çok üzgün. Şu an annem yanımda, ağlıyoruz sürekli. Babam hastanede. Genelde hep dimdik durdum, beni hep pozitif gördünüz ama şu an gerçekten iyi değilim.Dava sürecinde olduğu için neden inandığımın, güvendiğimin detaylarını anlatamıyorum. Zaten beni aşan bir durum. Karışamam, anlatamam. Bana asla yakışmaz. Bunların konuşulması bile mahvediyor beni. Bir insana inandım, güvendim. Ben sevgi insanıyım, sevginin peşindeyim. Bulduk birbirimizi. Onun da 2 çocuğu var, benim de. "Anlar beni" diye düşündüm. "Neden olmasın?" dedim. Bir yola girdiğim insan böyle çıktı... Bu duyguyu herkes yaşayabilir, "Asla" diyen insanların bile başına gelebilir. Hepimiz insanız. Benim kimseye hiçbir kötü niyetim olmadı, olamaz da. Şimdiye kadar hiç kimseye kötülük yapmadım, hiç kimsenin ilişkisine zarar vermedim. Burada da böyle bir durum var, inanın bana."

"EBRU EŞİMİN PARASININ OLMADIĞINI BİLSE YÜZÜNE BİLE BAKMAZ'

Ebru Şallı'nın yeni sevgilisi Uğur Akkuş'un eşi Gonca Akkuş, Günaydın'a konuştu: "Uğur'un mal varlığı şu an mahkeme kararıyla tedbir altında yani parasını kullanamaz. Ebru Şallı, parasının olmadığını bilse eşimin yüzüne bakmaz!

GONCA AKKUŞ: EŞİMİN KİŞİSEL SORUNLARI VAR

Bu olay karşısında şoke olduğunu söyleyen Gonca Akkuş, yaşadıklarını hasta yatağında anlattı: "Hiçbir şey ispatlamak zorunda değilim. Eşimin kişisel sorunları var. Boşanma davası diye bir şey söz konusu değil. Bir dava varsa, o da darp davasıdır; onu da ben açtım. Eşim benden çocuk istiyordu. Hamile olduğumu bilmiyordu ama bu planlı bir hamilelikti, yani hamile kalma ihtimalimi biliyordu. Daha önce yedi aylık bir erkek, altı aylık bir kız çocuğumuz hamilelik sürecinde vefat etti. Onların ceninlerini eşim gömdü. Biz böyle duygusal bir evlilik süreci geçirdik. Eşim bu konuda çok hassastır; sürekli çocuklarımızın mezarına gider."

"HAMİLE OLDUĞUMU SÖYLEDİĞİM İÇİN PİŞMANIM"

Hayatının hiçbir sürecinde bu kadar kötü olmadığını açıklayan Akkuş, "Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Daha önce yaptığım açıklamalar yüzünden pişman oldum, böyle gündeme gelmek istemezdim. Hamile olduğumu söylediğim için de pişmanım. Olayı öğrendikten sonra kullandığım ilaçlar yüzünden bebeğimi zorunlu olarak aldırmam gerekti. Çocuk aldırmak yasak ama ben mecbur kaldım. Bu haber gazetelerde çıkınca operasyonu gerçekleştirdiğim klinikle sorun yaşadım." diyerek pişmanlığını dile getirdi.