Ebru Şallı'dan şoke eden paylaşım 

CEM Yılmaz ile yaşamaya başladığı aşkla yaza damgasını vuran Ebru Şallı, sosyal medya hesabından pilates paylaşımları yapıyor. Paylaşımlarıyla adeta gününün büyük bir çoğunluğunu sağlıklı yemek yiyip pilates yapıyormuş gibi gösteren Şallı’nın son paylaşımı yine spor yaptığı sırada çekilmiş bir fotoğraf oldu. Amuda kalkan ve sonrasında dizlerini aynaya yaslayan Ebru Şallı, bu fotoğrafı “İki tane ben” notuyla paylaşmış.



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