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Ebru Polat: Kadir İnanır öz amcam olabilir

Sosyal medya paylaşımları ve olay yaratan açıklamaları ile adından sıkça söz ettiren şarkıcı Ebru Polat, Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programında, herkesi şaşkına çeviren bir iddiada bulundu.

MAGAZİN 02.11.2019, 21:04
Ebru Polat: Kadir İnanır öz amcam olabilir
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KANAL D'de yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' canlı yayınında; "İlk defa böyle bir şey söylüyorum" diyen Ebru Polat, babaannesinin evlatlarını yurda bıraktığını ve Kadir İnanır'ın öz amcası olabileceğini söyledi.

'En büyük çocuğunu evlatlık vermişler'
Kadir İnanır'la ilgili bir haberi izledikten sonra flaş bir iddia ortaya atan 36 yaşındaki şarkıcı, "Babaannem eşiyle sorun yaşadığı için 3 çocuğunu yurda bırakmış. Sonra eve çıkıp durumunu düzelttiğinde çocuklarını geri almak istemiş ancak en büyük çocuğunu evlatlık vermişler" dedi.

'Kadir İnanır senin amcan'
"Kadir İnanır'la babam inanılmaz benziyor. Babaannem yıllarca 'Kadir İnanır senin amcan' diye öğretti bana."

'Adamın içine mi doğuyor bilmiyorum'
"Kadir İnanır'ı uzaktan gördüğümde bana çapkın değil de çok tatlı bakıyor. Adamın içine mi doğuyor bilmiyorum."

Herkesi şaşkına çevirdi
"12 yıldır bu işi yapıyorum ilk defa böyle bir şey söylüyorum. 'Amcam mı acaba?' diye çok merak ediyorum." Ebru Polat'ın flaş iddiası, hem programın sunucularını hem de ekran başındakileri şaşkına çevirdi.

#Ebru #Polat #kadir #inanır
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