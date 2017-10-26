Ebru'nun evlilik için acele etme nedeni anlaşıldı

STAR TV'de yayınlanan Duymayan Kalmasın'ın haberine göre Ebru Şallı hakkında şoke edici bir iddia ortaya atıldı. Şallı'nın evli iş adamı Uğur Akkuş'tan hamile olduğu öne sürüldü.
HAMİLE OLDUĞU İÇİN Mİ EVLENİYOR?
Uğur Akkuş'un eşi Gonca Akkuş'tan ayrılır ayrılmaz Ebru Şallı ile evleneceği ikilinin Boğaz'da düğün yapacağı öğrenilmişti. İkili bu kadar erken düğün yapınca " Bebek olduğu için mi evleniyorlar?" sorusu da akıllara geldi.
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