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Ebru'nun evlilik için acele etme nedeni anlaşıldı

Evli iş adamı ile imam nikahı kıyan Ebru Şallı'nın hamile olduğu, bu yüzden sevgilisi Uğur Akkuş ile resmi nikah kıyacağı öğrenildi

Ebru'nun evlilik için acele etme nedeni anlaşıldı

Evli iş adamı ile imam nikahı kıyan Ebru Şallı'nın hamile olduğu, bu yüzden sevgilisi Uğur Akkuş ile resmi nikah kıyacağı öğrenildi

26 Ekim 2017 Perşembe 11:59
Ebru'nun evlilik için acele etme nedeni anlaşıldı
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STAR TV'de yayınlanan Duymayan Kalmasın'ın haberine göre  Ebru Şallı hakkında şoke edici bir iddia ortaya atıldı. Şallı'nın evli iş adamı  Uğur Akkuş'tan hamile olduğu öne sürüldü.

HAMİLE OLDUĞU İÇİN Mİ EVLENİYOR?

Uğur  Akkuş'un eşi Gonca  Akkuş'tan ayrılır ayrılmaz  Ebru Şallı ile evleneceği ikilinin Boğaz'da düğün yapacağı öğrenilmişti. İkili bu kadar erken düğün yapınca " Bebek olduğu için mi evleniyorlar?" sorusu da akıllara geldi.

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