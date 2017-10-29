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Ebru'nun estetiksiz halini görenler şoke oldu

Son günlerde evli iş adamı ile yaşadığı aşk ile gündemden düşmeyen Ebru Şallı'nın estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı. Şallı'nın eski halini gören şoke oldu

Ebru'nun estetiksiz halini görenler şoke oldu

Son günlerde evli iş adamı ile yaşadığı aşk ile gündemden düşmeyen Ebru Şallı'nın estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı. Şallı'nın eski halini gören şoke oldu

29 Ekim 2017 Pazar 09:56
Ebru'nun estetiksiz halini görenler şoke oldu
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DÜZGÜN fiziği ile dikkatleri üzerine çeken manken  Ebru Şallı'nın güzelliğini estetiğe borçlu olduğu eski fotoğrafıyla anlaşıldı.

GÖREN "İYİ Kİ ESTETİK YAPTIRMIŞ" DİYOR

Ebru Şallı kısacık kestirdiği saçları ile eskiden bambaşka biri olduğunu görenler, şimdi ki hali için "İyi ki estetik yaptırmış." yorumunda bulunmadan edemedi.

İşte  Ebru Şallı'nun eski ve yeni hali:

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Ebru ŞallıEstetikESTETİKSİZ HALİ
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