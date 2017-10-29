Ebru'nun estetiksiz halini görenler şoke oldu

DÜZGÜN fiziği ile dikkatleri üzerine çeken manken Ebru Şallı'nın güzelliğini estetiğe borçlu olduğu eski fotoğrafıyla anlaşıldı.
GÖREN "İYİ Kİ ESTETİK YAPTIRMIŞ" DİYOR
Ebru Şallı kısacık kestirdiği saçları ile eskiden bambaşka biri olduğunu görenler, şimdi ki hali için "İyi ki estetik yaptırmış." yorumunda bulunmadan edemedi.
İşte Ebru Şallı'nun eski ve yeni hali:
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