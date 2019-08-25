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Ebru Gündeş'e 3,5 milyonluk piyango!
Ebru Gündeş temmuzda Harbiye Açıkhava'da art arda beş konser vermiş, 2.5 milyon lira kazanmıştı. Yoğun istek üzerine 11 ve 15 Eylül'de de sahneye çıkacak olan Ebru Gündeş, 1 milyon TL daha alacak. Böylece kazancı 3.5 milyon liraya çıkacak.
MAGAZİN 25.08.2019, 09:56 25.08.2019, 09:57 Enes Subaşı
ŞARKICIYI izlemenin bedeli 60 TL ile 416 TL arasında değişiyor. Protokol ise 1000 TL. Karaborsaya düşen protokol biletleri 5 bin TL'ye kadar alıcı buldu.
Açıkhava'ya seyirci ve kazanç açısından damga vuran diğer bir isim de Tarkan. Konser sayısı altıya çıkarılan pop yıldızı toplam 6 milyon TL kazanacak.
Açıkhava'da en çok seyirci toplayan diğer isimler ise şöyle: Sıla, Volkan Konak, Hakan Altun, Cengiz Kurtoğlu ve Demet Akalın.
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