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Düşmanının adını sunarken ne yapacağını şaşırdı

NR1 TV'nin yılbaşı gecesi sunuculuğunu yapan Hande Yener, yıllardır düşman olduğu Demet Akalın'ın şarkısını anons ederken zor anlar yaşandı

Düşmanının adını sunarken ne yapacağını şaşırdı

NR1 TV'nin yılbaşı gecesi sunuculuğunu yapan Hande Yener, yıllardır düşman olduğu Demet Akalın'ın şarkısını anons ederken zor anlar yaşandı

31 Aralık 2017 Pazar 10:49
Düşmanının adını sunarken ne yapacağını şaşırdı
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NUMBER1 TV ve Number One Türk TV yeni yıl programını sunan ünlü şarkıcı Hande Yener, adını bile ağzına almadığı Demet Akalın'ı, 2017'nin En İyileri listesinde 3. numarada görünce zorlandı.

LİSTEDE KENDİ ADINI ARADI

Hande Yener, listede kendini arasa da "Görmüyorum. Görmüyorum. 3 numarada kendimi göremiyorum. 3. Numarada Ozan Doğulu, Demet Akalın 'Klüp' şarkısı var" diyen Yener'in anonsu olay yarattı.

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