Düşmanının adını sunarken ne yapacağını şaşırdı

NUMBER1 TV ve Number One Türk TV yeni yıl programını sunan ünlü şarkıcı Hande Yener, adını bile ağzına almadığı Demet Akalın'ı, 2017'nin En İyileri listesinde 3. numarada görünce zorlandı.
LİSTEDE KENDİ ADINI ARADI
Hande Yener, listede kendini arasa da "Görmüyorum. Görmüyorum. 3 numarada kendimi göremiyorum. 3. Numarada Ozan Doğulu, Demet Akalın 'Klüp' şarkısı var" diyen Yener'in anonsu olay yarattı.
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