YELİZ Yeşilmen, eşi Ali Uğur Akbaş'a doğum günü sürprizi yapmış, yatağa götürdüğü kahvaltının fotoğrafını da Instagram'da paylaşmıştı.

GÜNLERCE KONUŞULMUŞTU

Ali Uğur Akbaş'ın atletli görüntüsü günlerce konuşuldu. Hatta o fotoğraf yüzünden Yeliz Yeşilmen ile Deniz Akkaya birbirlerine girmişti. Yeşilmen, Posta'ya verdiği röportajda konuya açıklık getirdi.

İşte Yeliz Yeşilmen'in kendisini eleştirenlere yanıtı;

Eşim atletli diye nedense birilerine dert oldu o fotoğraf. Ne yani, duş alırken ya da sevişirken fotoğraf mı paylaştık? Ne bu gürültü hiç anlamadım. Bütün gün bir problem yoktu. Herkes paylaşımı çok sempatik buldu. Ta ki o akşam Deniz Akkaya o yorumla fotoğrafı paylaşana dek.



"AZ DAHA ŞİDDETE MARUZ KALACAKTIM"

Eşimi etrafındakiler gaza getirince, o da benim üstüme yürüdü tabii! Deniz Akkaya yüzünden az daha kadına şiddete maruz kalacaktım. Şaka yapıyorum. Eşim kızdı. Ama ben de fotoğrafı kaldırmadım.

"ATATÜRK'ÜN BİLE ATLETLİ FOTOĞRAFI VAR"

Tarihteki bütün ünlülerin, siyasetçilerin atletli halini Ali'ye gösterince duruldu. Atatürk'ün bile atletli fotoğrafı var. Kaldı ki atlet Türk erkeğinin milli üniformasıdır. Atalarımızdan kalma. Atlet altına pijama hâlâ halk arasında çok yaygın! Utanılacak bir şey değil.

"DUŞ ALIRKEN YA DA..."

Eşim atletli diye nedense birilerine dert oldu o fotoğraf. Ne yani, duş alırken ya da birlikte olurken fotoğraf mı paylaştık? Ne bu gürültü hiç anlamadım."

"PİJAMA GİYMEYE DAHİ ÇEKİNİYORUZ"

Yeşilmen'le birlikte röportaja katılan Ali Uğur Akbaş da fotoğraf sonrasında yaşadıklarını şöyle anlattı: "Valla atletli resmimizi koydu, duman olduk. Fotoğrafı o kadar kullandılar, o kadar istismar ettiler ki, evde bile artık ceketimizle, kravatımızla oturuyoruz. Pijama giymeye dahi çekiniyoruz."