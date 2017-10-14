Duruşmada olay! Hakim dayanamayıp salonu terk etti

BEŞİKTAŞLI futbolcu Caner Erkin'in, oğlu Çınar Erkin'in velayetinin eski eşi Asena Atalay'dan alınarak kendisine verilmesi için açtığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya davalı Asena Atalay avukatıyla birlikte katılırken, Caner Erkin'i avukatları temsil etti. Duruşmada tanıklar dinlendi.

"BİR KERESİNDE ASENA HANIMIN..."

İlk olarak çiftin ortak çocuğu Çınar'ın, boş zamanlarında gittiği özel bir aile kulübü eğitmeninin tanık ifadesi alındı. Tanık Kübra Güleryüz, çalıştığı sürece ilişkin bilgiler vererek, "Çınar okula gitmediği günler ve boş zamanlarda bakıcısı Leyla Hanım tarafından çalıştığım kuruma getirilirdi. Caner Bey haftanın 2-3 günü gelir Çınar ile oyunlar oynardı. Asena Hanım ise çalıştığı süreçte yalnızca 3 kere geldi. Bir keresinde Asena Hanımın, Çınar'ın bakıcısını arayarak, 'Leyla, bugün Çınar sende kalsın ama kimseye söyleme' dediğini telefondan duydum" dedi.

DURUŞMADA SIK SIK SESLER YÜKSELDİ

Sinema işletmecisi olduğunu söyleyen Caner Erkin'in ablası Pınar Demirtaş, yeğeninin iyi bir aile ortamında büyümesini istediğini belirterek verdiği tanık ifadesinde, "Caner boşanırken, eski yaşantısına devam etmemesi koşulunda Çınar'ın velayetini Asena'ya vermişti. Evliliklerinin bitme nedeni ihanetti. Çınar, tatilde yanımıza geldiğinde benim çocuklarımla oynadığımı gördüğünde dahi şaşırıyordu" şeklinde konuştu.

"ÇINAR'I ALLAH İKİ TARAFTAN DA KURTARSIN"

Avukatların ifadeler hakkında sık sık sözlü atışmaları duruşma hakimini sinirlendi. Hakim, tarafları söz almadan konuşmamaları ve usule uymaları konusunda uyardı. Sözlü tartışmaların yükselmesi üzerine hakim, "Çınar'ı Allah iki taraftan da kurtarsın, benim anladığım budur" dedi.

HAKİM DURUŞMAYI TERK ETTİ

Çınar'ın bakıcısı Leyla İsmailova'nın tanık ifadesi ise salonu gerdi. İsmailova, çocukla ilgilendiğini, bunun karşılığında aylık bin Dolar maaş aldığını, çocukla geçirdiği zamanlardaki diğer masrafların ise Caner Erkin tarafından ödendiğini söyledi.

Boşanma sürecinden sonra Çınar'a bakmaya devam ettiğini, Atalay'ın isteği üzerine zaman zaman Çınar'ı kendi evine götürdüğünü kaydeden İsmailova, velayet davasının açılmasından sonra Caner Erkin'in kendisi için tanıklık yapmasını talep ettiğini ifade etti.

İsmailova'nın iki taraf arasında kalmamak için işi bıraktığını dile getirmesinin ardından, Atalay'ın avukatı " Caner Erkin size yüklü miktarda bir ödeme yaptı. Bunun nedeni nedir?" diye sordu. Erkin'in avukatları soruya itiraz etti. Sözlü atışmalar tekrar başlayınca hakim salonu terk etti.

ASENA ATALAY GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Tarafların sakinleşmesinin ardından hakim yeniden salona girdi. Aralarında Asena Atalay'ın annesi Vildan Atalay'ın da aralarında bulunduğu birkaç tanığın daha dinlendiği sırada, davalı Atalay, oğlunun psikolojik durumuyla ilgili ifadeler sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Atalay'ın arkadaşı, dağılan Hepsi 1 grubunun solistlerinden Cemre Kemer, gözleme dayalı bilgilerini aktardı. Tanık Kemer, "Çınar'ın veli toplantısı vardı. Asena'ya eşlik ettim. Hocaları Çınar'ın başarılı bir öğrenci olduğunu söylediler. Rehber öğretmen, Çınar'ın "Babam beni gelip görmüyor, beni artık eskisi gibi sevmiyor' dediğini söyledi" dedi.

Bunun üzerine Atalay yine gözyaşlarına boğuldu. Tanık Kemer, direk dansı konusuna da değinerek, "Asena'nın direk dansı yaptığı bayağı gündem olmuştu. O zaman evliydiler. Hatta Caner bile direk dansını denemişti. O kursa da Caner ile birlikte gittiklerini biliyorum" şeklinde konuştu.

Duruşma, diğer tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.