Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 27°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
103846
ALTIN
146.444
DOLAR
3.5818
STERLİN
4.7452
EURO
4.2107
Kalbi duran donörden de nakil mümkün olacak!
Kalbi duran donörden de nakil...
Bu ilaçları kullananlar dikkat! Bakanlık hepsini geri çekti
Mide ilacı kullananlar dikkat!
Sağlık Bakanlığı'ndan “kırmızı et ve işlenmiş kırmızı et” açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan “kırmızı et ve...
banner468

Dünyanın en çok aranan modeli, hayaller için soyundu

Ünlü model Bella Hadid ile fotoğrafçı Mert Alaş, kronik hastalıklara sahip bireylerin hayallerini gerçekleştirmelerini amaçlayan yardım projesi için birlikte poz verdi

Dünyanın en çok aranan modeli, hayaller için soyundu

Ünlü model Bella Hadid ile fotoğrafçı Mert Alaş, kronik hastalıklara sahip bireylerin hayallerini gerçekleştirmelerini amaçlayan yardım projesi için birlikte poz verdi

03 Ekim 2017 Salı 16:26
Dünyanın en çok aranan modeli, hayaller için soyundu
banner404

DSECTİON adlı derginin bir yardım vakfı ile işbirliği içinde gerçekleştirdiği kampanya moda dünyasının ünlülerini bir araya getirdi.

HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİRECEKLER

Derginin Terra dos Sonhos adlı vakıf ile birlikte gerçekleştirdiği bu kampanya, kronik hastalıklara sahip bireylerin hayallerini gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

ELDE EDİLEN GELİR KAMPANYADA KULLANILACAK

Birkaç farklı kapakla piyasaya çıkan dergide tanıtılan beyaz tişörtlerin satışından elde edilen gelir, derneğin bu kampanyası için kullanılacak.
MERT ALAŞ VE BELLA HADİD BİRLİKTE POZ VERDİ

Fotoğraf çekimlerini yapan ünlü fotoğrafçı Mert Alaş bir kapak için de Bella Hadid ile birlikte poz verdi.


Mert Alaş bir başka kapak için de tek başına poz verdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Mert AlaşBella Hadid
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ozan'ın meşhur paylaşımı, Tosic'in karısına soruldu
Ozan'ın meşhur paylaşımı, Tosic'in karısına soruldu
Sıla'dan hamilelik haberlerine jet yanıt!
Sıla'dan hamilelik haberlerine jet yanıt!
1,5 aylık sevgilisinden Burcu Esmersoy'a büyük şok!
1,5 aylık sevgilisinden Burcu Esmersoy'a büyük şok!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim