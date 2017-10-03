Dünyanın en çok aranan modeli, hayaller için soyundu

DSECTİON adlı derginin bir yardım vakfı ile işbirliği içinde gerçekleştirdiği kampanya moda dünyasının ünlülerini bir araya getirdi.
HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİRECEKLER
Derginin Terra dos Sonhos adlı vakıf ile birlikte gerçekleştirdiği bu kampanya, kronik hastalıklara sahip bireylerin hayallerini gerçekleştirmeyi amaçlıyor.
ELDE EDİLEN GELİR KAMPANYADA KULLANILACAK
Birkaç farklı kapakla piyasaya çıkan dergide tanıtılan beyaz tişörtlerin satışından elde edilen gelir, derneğin bu kampanyası için kullanılacak.
MERT ALAŞ VE BELLA HADİD BİRLİKTE POZ VERDİ
Fotoğraf çekimlerini yapan ünlü fotoğrafçı Mert Alaş bir kapak için de Bella Hadid ile birlikte poz verdi.
Mert Alaş bir başka kapak için de tek başına poz verdi.
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