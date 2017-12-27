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Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın kuzeni vurularak öldürüldü

Kuzeniyle Noel yemeği yiyen dünyaca ünlü şarkıcı hayatının şokunu yaşadı. Rihanna'nın kuzeni Tavon Kaiseen Alleyne, yemeğin ardından vurularak öldürüldü

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın kuzeni vurularak öldürüldü

Kuzeniyle Noel yemeği yiyen dünyaca ünlü şarkıcı hayatının şokunu yaşadı. Rihanna'nın kuzeni Tavon Kaiseen Alleyne, yemeğin ardından vurularak öldürüldü

27 Aralık 2017 Çarşamba 13:53
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın kuzeni vurularak öldürüldü
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BARBADOSLU, şarkıcı Rihanna'nın kuzeni Tavon Kaiseen Alleyne silahlı saldırıda öldürüldü. Acı haber üzerine "İnanamıyorum. Daha geçen gece kollarımdaydın" diyen Rihanna sosyal medyadan silah şiddetini durdurma çağrısı yaptı.

SİLAHLI SALDIRI SONUCU ÖLDÜRÜLDÜ

Rihanna'nın kuzeni 21 yaşındaki Tavon Kaiseen Alleyne Barbados'un St. Michaels bölgesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Görgü tanıkları Alleyne'nin yolda yürürken yanına bir adamın yaklaştığını ve birkaç el ateş ederek onu vurduğunu anlattı. Talihsiz adam hemen hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

"DAHA GEÇEN GECE KOLLARIMDAYDIN"

29 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı Rihanna kuzeniyle çok yakın olduğu ve sadece bir gece önce Noel'i birlikte kutladıkları belirtildi. Barbadoslu şarkıcı Instagram hesabından "İnanamıyorum. Daha geçen gece kollarımdaydın. Bunun vücudunun sıcaklığını son kez hissettiğim zaman olacağını hiç düşünmedim. Seni her zaman seveceğim" dedi.

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Rihanna
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