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Dün yoğun bakıma alınan usta sanatçıdan acı haber geldi

Ses sanatçısı Onur Akay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk sanat müziğinin usta sanatçısı Erol Küçükyalçın'ın hayatını kaybettiğini duyurdu

Dün yoğun bakıma alınan usta sanatçıdan acı haber geldi

Ses sanatçısı Onur Akay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk sanat müziğinin usta sanatçısı Erol Küçükyalçın'ın hayatını kaybettiğini duyurdu

30 Mart 2018 Cuma 13:52
Dün yoğun bakıma alınan usta sanatçıdan acı haber geldi
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 ONUR Akay, dün yoğun bakıma kaldırıldığını duyurduğu, Türk sanat müziğinin usta sanatçısı Erol Küçükyalçın'ın da hayatını kaybettiğini duyurdu.

"HOCAMIZI MAALESEF KAYBETTİK"

Akay, "Bugün acı haberler üst üste geliyor ve gözyaşlarımız dinmedi! Türk sanat müziğinin usta ismi Erol Küçükyalçın'ın, dün yoğun bakım servisine kaldırıldığını duyurmuştum. Yıllarca TRT mikrofonlarından sevenlerine seslenen hocamızı maalesef kaybettik. Mekânı cennet olsun." notunu düştü.

EROL KÜÇÜKYALÇIN KİMDİR?

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça'nın yetiştirdiği ilk sanatçılar arasında yer alan ve Eyüp Mûsıkî Vakfı'nın ilk koro şefi olan Erol Küçükyalçın, çok sayıda sanat müziği sanatçının da hocasıdır. Emekli TRT İstanbul Radyosu Türk sanat müziği ses sanatçısı olan Küçükyalçın, 60 yıllarda Sahibinin Sesi'ne yaptığı plaklarıyla tanındı. Albümlerinde ise Türk sanat müziğinin en sevilen eserlerini yorumlayan usta sanatçı, Emel Sayın'la beraber Neşe – i Muhabbet Müzikali'nde de yer aldı. Küçükyalçın, hâlâ Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği Türk Sanat Müziği Korosu'nun şefliğini yapmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Alaeddin YavaşcaOnur AkaySosyal Medya
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