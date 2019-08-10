Dün tek celsede boşanan çiftten bir kötü haber daha
Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, 5 yıllık evliliklerini dün anlaşmalı olarak tek celsede bitirdi. Önceki akşamda hastanelik olan çift, boşanma sonrası yine rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
2014 senesinde dünya evine giren sürekli haklarında çıkan boşanma haberlerini yalanlayan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan dün boşandı. Birlikte Beykoz Adliyesi'ne gelen çift, anlaşmalı olarak boşandı.
TEK CELSEDE BOŞANDILAR
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının sunucuları, geçtiğimiz Çarşamba günü Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, anlaşmalı olarak boşanma kararı aldığını duyurdu. Çıkan haberlerin ardından Serdar Ortaç, MS hastalığında dolayı Chole ise mide rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırılmıştı.
ESKİ EŞİNİ HASTANEDE YALNIZ BIRAKMADI
Dün tek celsede boşanan çiftten Chloe Loughnan, bugün sabaha karşı yine hastanelik oldu. Midesinden rahatsızlanan eski eşi Chloe'nin yanında olan Ortaç, "Çok salgın var eski eşim rahatsızlandığı için geldik. Şu an tedavi altında durumu iyi serum takılı dinleniyor" dedi.
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