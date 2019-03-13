Dün gece kaza geçirmişti! Usta oyuncuyu yıkan ölüm haberi geldi

İZMİR'den Çeşme'ye giderken meydana gelen kazada ağır yaralanan Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBETTİ

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Çeşme istikametine giden Muammer Renda idaresindeki 35 S 7580 plakalı cipin Narlıdere-Güzelbahçe mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, kaldırıldığı 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

Çika'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan ve aynı hastaneye kaldırılan sürücü Muammer Renda'nın ise tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

DEMET AKBAĞ HASTANEYE KOŞTU

İstanbul'dan uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanına gelen ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın, hastaneye geldiği öğrenildi. Arka kapıdan hastaneye giren Akbağ'ın eşinin durumu hakkında bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldığı belirtildi.