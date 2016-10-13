Duman yarın sahnede

13 Ekim 2016 Perşembe 15:29
DİLLERE pelesenk olan tüm albümlerinin en popüler şarkılarını Alanyalılar için seslendirecek olan Duman grubu, unutulmaz bir konsere imza atacak. Biletlerin tükenmek üzere olduğunu söyleyen organizasyon yetkilileri, "Bu özel gece için elinizi çabuk tutun" dediler.
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Son Güncelleme: 13.10.2016 16:00