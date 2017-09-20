Düğüne damga vuran anlar! Acun'u arkadaşları havaya fırlattı

TV8 kanalı sahibi Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı muhteşem bir düğünle dünyaevine girdi. Düğünde bir ara coşku tavan yapınca Acun'u arkadaşları asker uğurlamasında gibi havaya fırlattı.
ACUN'UN HAVAYA FIRLATILMASI OLAY OLDU
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın düğününde her an olaydı. İkilinin düğünündeki her an sosyal medyaya yansırken Acun'un havaya fırlatılması olay oldu.
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