Düğün beklerken aşk bitti! Aslı, pılını pırtını toplayıp gitti

İki isim, sosyal medya hesaplarında paylaştıkları, birlikte çekilmiş fotoğraflarını ise henüz silmedi.

Beyaz TV 'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'ın haberine göre; 2016 yılında birlikte olmaya başlayan Murat Boz ve Aslı Enver, uzun süredir aynı evde kalıyorlardı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı alınan ayrılık kararının ardından Aslı Enver, birlikte oturdukları evden taşındı

EVLENECEKLERİ yönünde haberler çıkan Murat Boz ve Aslı Enver , büyük bir sürprize imza atarak 2,5 yıllık ilişkilerini noktaladı.

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