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Düğün beklerken aşk bitti! Aslı, pılını pırtını toplayıp gitti

2016 yılında birlikte olmaya başlayan Murat Boz ve Aslı Enver, bilinmeyen bir nedenden dolayı ilişkilerini noktaladı

Düğün beklerken aşk bitti! Aslı, pılını pırtını toplayıp gitti

2016 yılında birlikte olmaya başlayan Murat Boz ve Aslı Enver, bilinmeyen bir nedenden dolayı ilişkilerini noktaladı

13 Nisan 2018 Cuma 11:51
Düğün beklerken aşk bitti! Aslı, pılını pırtını toplayıp gitti
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EVLENECEKLERİ yönünde haberler çıkan Murat Boz ve Aslı Enver, büyük bir sürprize imza atarak 2,5 yıllık ilişkilerini noktaladı.

UZUN SÜREDİR AYNI EVDE KALIYORLARDI

 Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'ın haberine göre; 2016 yılında birlikte olmaya başlayan Murat Boz ve Aslı Enver, uzun süredir aynı evde kalıyorlardı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı alınan ayrılık kararının ardından Aslı Enver, birlikte oturdukları evden taşındı

FOTOĞRAFLARI HENÜZ SİLİNMEDİ

İki isim, sosyal medya hesaplarında paylaştıkları, birlikte çekilmiş fotoğraflarını ise henüz silmedi.

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Beyaz TVDüğünMurat BozAslı Enver
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