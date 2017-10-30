Düelloda son perde! Bakanlık Gülben'den alıp Erhan'a verdi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, son yaşanan olaylardan sonra Gülben Ergen'le olan "Çocuklar Gülsün Diye" isimli protokolü iptal etmişti. Daha sonra da başka bir projede Ergen'in avukatı Altın Mimir'in de okul projelerini elinden alan Bakanlık, Ergen'in avukatı yerine Erhan Çelik'i getirtti.
AVUKAT "İSTİFA ETTİM" DEDİ
Gülben'in avukatı Altın Mimir'in de "Bizim Çocuklarımız" isimli dernekle ilişiği kesildi. Mimir, kendi istifa ettiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı da Gülben'in "Çocuklar Gülsün Diye" isimli projesinin protokolünü de iptal etti.
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