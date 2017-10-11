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11 Ekim 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
11 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Dört kaslı erkeğin kollarında sahnenin tozunu attırdı

Güzel oyuncu Burcu Biricik, katıldığı müzikalde 4 erkekle müthiş bir dans performansı sergiledi. Biricik'in cesur kostümü olay yarattı

Dört kaslı erkeğin kollarında sahnenin tozunu attırdı

Güzel oyuncu Burcu Biricik, katıldığı müzikalde 4 erkekle müthiş bir dans performansı sergiledi. Biricik'in cesur kostümü olay yarattı

11 Ekim 2017 Çarşamba 12:42
Dört kaslı erkeğin kollarında sahnenin tozunu attırdı
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KANAL D'de yayınlanan Hayat Şarkısı dizisiyle büyük bir başarı yakalayan  Burcu Biricik, dizisinin final yapmasının ardından kendini müzikallere verdi. Biricik'in müzikaldeki dansı olay yarattı.

KIYAFET SEÇİMİ OLAY YARATTI

Harbiye Açıkhaba sahnesinde gerçekleşen Broadway'den  İstanbul'a müzik festivalinde muhteşem bir dans performansı segileyen  Burcu Biricik, cesur kıyafetiyle de adından söz ettirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu BiricikMüzikal
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