dört dörtlük kına

19 Mart 2015 Perşembe 17:48
EROL ailesinin oğulları Ferhat ile Kırıcı ailesinin kızları Hüsniye düğüne bir gün kala sevenleriyle Stop Cafe'de buluştu. Çok sayıda davetlinin katıldığı kına gecesi töreni renkli anlara sahne oldu. Alkışlar, maytaplar ve konfetiler eşliğinde salona şık bir giriş yapan çift, ilk danslarını alkışlar eşliğinde gerçekleştirdi. Sevenleri gelin hanımın çevresinde çember olup kına gecesine özel türküler söyleyerek gelin Hüsniye'ye duygu dolu anlar yaşattı. Kınaların yakılmasıyla duygusallığın tavan yaptığı gecede gelin hanım, sempatik tavırlarıyla ilgi odağı oldu. Orkestranın muhteşem performansıyla hareketlenen kına, tempoyu bir an olsun düşürmeden geç saatlere kadar devam etti. Portakal ailesi, genç çifti tebrik eder, mutluluklar diler.
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Son Güncelleme: 14.09.2015 11:09