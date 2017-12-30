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30 Aralık 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
30 Aralık Günlük Burç Yorumu

Dört çocuk annesi modelin görüntüsü kafa karıştırdı

Yeni yılı Barbados'ta karşılayacak olan 4 çocuk annesi Rhea Durham'ın belirginleşen karnı hamile olduğu dedikodularını alevlendirdi

Dört çocuk annesi modelin görüntüsü kafa karıştırdı

Yeni yılı Barbados'ta karşılayacak olan 4 çocuk annesi Rhea Durham'ın belirginleşen karnı hamile olduğu dedikodularını alevlendirdi

30 Aralık 2017 Cumartesi 11:05
Dört çocuk annesi modelin görüntüsü kafa karıştırdı
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ABD'Lİ aktör Mark Wahlberg ile manken eşi Rhea Durham'ın, Barbados tatilinde çekilen fotoğrafları hayranlarını hem heyecanlandırdı hem de meraklandırdı.

HAMİLE OLDUĞU KONUŞULUYOR

Yeni yılı Barbados'ta karşılayacak olan 4 çocuk annesi Rhea Durham'ın, geçen yılki görüntüsünün yerinde yeller esiyor. 39 yaşındaki mankenin belirginleşen karnı, 'hamile' iddialarını güçlendirdi.

HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPMADILAR

Beşinci çocuklarına yakında kavuşacağı konuşulan ünlü çift, bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Birçok kişi bebek müdesi beklerken, bazı hayranları ise "Rhea da kilo aldı" yorumunda bulundu.

İkili böyle görüntülendi; 

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Anahtar Kelimeler:
Mark WahlbergAmerika Birleşik DevletleriRhea DurhamMagazin
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