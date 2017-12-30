Dört çocuk annesi modelin görüntüsü kafa karıştırdı

ABD'Lİ aktör Mark Wahlberg ile manken eşi Rhea Durham'ın, Barbados tatilinde çekilen fotoğrafları hayranlarını hem heyecanlandırdı hem de meraklandırdı.
HAMİLE OLDUĞU KONUŞULUYOR
Yeni yılı Barbados'ta karşılayacak olan 4 çocuk annesi Rhea Durham'ın, geçen yılki görüntüsünün yerinde yeller esiyor. 39 yaşındaki mankenin belirginleşen karnı, 'hamile' iddialarını güçlendirdi.
HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPMADILAR
Beşinci çocuklarına yakında kavuşacağı konuşulan ünlü çift, bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Birçok kişi bebek müdesi beklerken, bazı hayranları ise "Rhea da kilo aldı" yorumunda bulundu.
İkili böyle görüntülendi;
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