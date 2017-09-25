Dondurma festivalinde Murat Boz coşkusu

MÜFTÜLÜK Meydanında düzenlenen konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Murat Boz, Kahramanmaraş’a ilk defa geldiğini ve burada olmaktan çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Kahramanmaraş’ın dondurmasını biliyoruz zaten onun festivaline geldik. Büyük mutluluk, Kahramanmaraş ülkemizin en önemli illerimizden bir tanesi, burada olmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum. Seyircilerimizde sabırsızlanıyor, birazdan onlarla buluşacağım. İnşallah güzel geçer konser” dedi.

“KAHRAMANMARAŞ DONDURMASINA HASTAYIM”

Tatlılarla arasının çok iyi olduğunu söyleyen Boz, “Tatlıları çok severim, en çok ta künefeyi severim, Maraş dondurmasına hastayım gerçekten çok güzel. Maraş dondurmasını yerim her yerde sahnede de yerim, hayır demem” dedi.

“FARKI TARZDA FİLMLERE AÇIĞIM”

Farklı tarzlarda filmlere kapalı olmadığını söyleyen Boz, “Romantik komedi filmlerini seviyorum ama tabi ki farklı bir tarzda deneyebilirim, ama şuan için çok güzel bir çizgi yakaladık. Eğleniyorum ben, ama kapalı değilim tekliflere” diye konuştu.

Ünlü sanatçı Murat Boz, konuşmasının ardından meydanı hınca hınç dolduran yaklaşık 40 bin kişiyi seslendirdiği parçalarla doyasıya eğlendirdi.